Președintele ucrainean spune că aderarea la NATO poate pune capăt „fazei fierbinți” a războiului

Ursula von der Leyen a prezentat programul noii Comisii în fața Parlamentului European reunit la Strasbourg. Una din temele abordate a fost continuarea extinderii Uniunii Europene, cu Ucraina, Moldova și țările din Balcanii de Vest. „Visul Europei se extinde la Balcanii de Vest, la Ucraina, la Moldova și mai departe. Am văzut curajul poporului ucrainean în continuarea parcursului lui european. Am văzut reziliența poporului moldovean de a rămâne fidel viitorului său european. Am văzut angajamentu...