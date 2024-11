Semnal alarmant înainte de alegerile federale din Germania – Partidul suveranist Alternativa pentru Germania cere ieșirea țării din UE

23:00

În timp ce tariful pentru gazele naturale urmează a fi majorat în regim de urgență, creșterea ajutorului din partea statului pentru cetățeni decurge fără grabă. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că autoritățile urmează să afle mai mulți factori și să facă simulări, pentru a înțelege impactul noilor majorări. Abia după asta ... Guvernul va decide valoarea compensațiilor după ce ANRE va anunța noile tarife la gaz – Ce spune ministrul Buzu