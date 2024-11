Expert: Care este cea mai mare provocare pentru agricultura națională

21:40

Ministrul energiei, Victor Parlicov, spune că a discutat la Sankt-Petersburg despre continuitatea livrării gazelor pe malul stâng al Nistrului, având în vedere incertitudinea cu privire la tranzitul prin Ucraina din 1 ianuarie. Potrivit oficialului, reprezentanții Gazprom susțin că aspectul cu privire la tranzitul prin Ucraina urmează să fie soluționat de către partea moldovenească cu cea ... Gazprom este gata să livreze gaz, inclusiv Transnistriei, prin rute alternative, dar Chișinăul trebuie să achite pretinsa datorie de 700 de milioane de dolari The post Gazprom este gata să livreze gaz, inclusiv Transnistriei, prin rute alternative, dar Chișinăul trebuie să achite pretinsa datorie de 700 de milioane de dolari appeared first on Politik.