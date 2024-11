31 de ani de la introducerea leului moldovenesc – Mesajul guvernatorului BNM, Anca Dragu

14:10

Procurorii suspendați din funcție în legătură cu începerea urmăririi penale se vor putea angaja în sectorul public sau privat. Comisia juridică, numiri și imunități va propune plenului Parlamentului spre examinare un proiect de lege în acest sens. Proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratură a fost elaborat de Ministerul Justiției, după ce Curtea ... Statul le oferă procurorilor suspendați din funcție posibilitatea de a se angaja în sectorul public sau privat The post Statul le oferă procurorilor suspendați din funcție posibilitatea de a se angaja în sectorul public sau privat appeared first on Politik.