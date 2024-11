PSRM cu moțiunea de cenzură pe masă – Vor să demită Guvernul Recean din cauza crizei energetice

23:20

Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, și-a exprimat recunoștința față de cei care l-au votat, comparând numărul voturilor primite cu miracolul biblic al înmulțirii pâinilor și peștilor. În discursul său, acesta a făcut multiple referiri religioase. „Aici a început chemarea noastră. Ne amintim toți. Și tot aici am vrut să fiu din nou ... Învingătorul în primul tur la prezidențiale, Călin Georgescu a mulțumit alegătorilor săi pentru susținere – Mesaj pentru Elena Lasconi