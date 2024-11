Georgia pune pe pauză agenda de aderare la UE – Anunțul guvernului de la Tbilisi

22:30

Premiul Național va fi obținut în acest an de opt personalități marcante din Republica Moldova. Printre laureați se numără directorul general și prim-dirijorul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, Nicolae Dohotaru, sportivul Serghei Tarnovschi și scriitorul Nicolae Negru. Premiul Național constă din diplomă, medalie și câte 100 de mii de lei pentru fiecare ... Guvernul a desemnat laureații Premiului Național – Cine sunt personalitățile care s-au învrednicit de aprecierea statului The post Guvernul a desemnat laureații Premiului Național – Cine sunt personalitățile care s-au învrednicit de aprecierea statului appeared first on Politik.