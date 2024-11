Obiectiv Comun. Coşul minim de consum pentru un trai decent

23:10

In momentul de față, in lume, sunt doar doua tări care au interzis total Tik Tok. Este vorba despre India si Nepal. In Europa si America de Nord reteaua sociala chineza este restrictionată in institutiile guvernamentale. Tik Tok a ajutat extrema dreaptă germana, de exemplu, sa câstige teren in Parlamentul de la Berlin. In Spania sau Cipru, indivizi cu moralitate indoielnică au reusit sa patrundă in parlamentul european, câstigand voturile cu ajutorul retelelor sociale si in mod particular Tik Tok.