Votat în Parlament. Avertismente, nu amenzi pentru șoferii cu încălcări care nu pun în pericol siguranța participanților la trafic

Cabinetul de miniștri al Israelului a aprobat un acord de încetare a focului cu Libanul, scrie The Moscow Times cu referire la presa israeliană. Armistițiul va intra în vigoare miercuri, 27 noiembrie. Premierul Benjamin Netanyahu a subliniat că durata armistițiului va depinde de acțiunile Hezbollah, avertizând că orice încălcare va atrage lovituri din partea forțelor armate […] The post Israelul a fost de acord cu o încetare a focului în Liban: a aprobat un acord appeared first on NewsMaker.