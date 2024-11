FLYONE își mărește flota cu încă un Airbus A320

17:20

În primul tur al alegerilor prezidențiale din România a câștigat candidatul de extremă dreapta, Călin Georgescu — admirator al mareșalului Ion Antonescu și al lui Vladimir Putin. NM vă povestește cine este Călin Georgescu, dacă are șanse să câștige în turul doi și ce lecții ar trebui să învețe Republica Moldova din campania electorală din […]