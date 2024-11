Obligația de serviciu public pentru Energocom, prelungită până pe 31 martie anul viitor

12:50

Europa va prelua de la Statele Unite activitatea de coordonare a ajutorului militar pentru Ucraina, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, citat de The Guardian. Grupul de ajutor se va numi NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) și este gândit de luni de zile și lansat în condițiile revenirii lui Donald Trump la Casa Albă. Pistorius a lăsat să se înțeleagă că Europa va crește ajutorul pentru Ucraina, cu scopul de a-i oferi posibilitatea de a acționa dintr-o poziție de forță.