Un bărbat care a încercat să-și violeze fiica vitregă, condamnat la 25 de ani de închisoare. Nu-și recunoaște vina

18:30

În 2024, Republica Moldova intră în cursa globală a frumuseții prin participarea Olgăi Fedosenco la concursul „Beauty Queen of the Universe International", ce va avea loc la Cairo, Egipt. Evenimentul promite să fie o celebrare a diversității, adunând reprezentante din zeci de țări. View this post on Instagram A post shared by Olga […]