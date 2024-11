Poliția avertizează asupra escrocheriilor cu identitatea Poștei Moldovei: 86 de cazuri înregistrate în 2024

14:40

Numărul companiilor care exportă mărfuri și produse în Uniunea Europeană a crescut în acest an, susține ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba. Potrivit lui, ”avem 2126 companii și anul încă nu s-a terminat”. “Anul trecut aveam 1826 de companii și această cifră a tot crescut an de an. Exportăm o gamă tot mai largă […]