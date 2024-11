(VIDEO) Compensațiile ar putea crește, militari moldoveni, antrenați în România, colaps în stânga Nistrului?/ Știri NewsMaker

09:50

O nouă inițiativă dedicată protecției mediului a prins rădăcini. Pe 16 noiembrie, am plantat “Pădurea Prieteniei” în comuna Băcioi, satul Frumușica, alături de peste 400 de voluntari din sectorul privat și public. În cadrul acestui proiect, au fost plantați 16.000 de copaci într-o singură zi, contribuind la reabilitarea a 4 hectare de teren degradat. Pădurea […] The post Pădurea Prieteniei – am plantat 16 000 de copaci pentru un viitor mai verde appeared first on NewsMaker.