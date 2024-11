Recean, adresare în ședința guvernului: „Trebuie să fiu onest cu dumneavoastră, avem de confruntat o iarnă foarte grea”

16:50

Procuratura Anticorupție are, începând cu 25 noiembrie 2024, doi noi adjuncți interimari ai Procurorului-șef, desemnați prin ordinul Procurorului General: Mariana Leahu, cu peste 17 ani de experiență, și Victor Muntean, cu peste 20 de ani de activitate în domeniu. Numirea acestora are loc în contextul vacantării funcțiilor și al procedurilor de vetting în desfășurare, care […] The post Mariana Leahu și Victor Muntean preiau interimatul ca adjuncți la Procuratura Anticorupție appeared first on NewsMaker.