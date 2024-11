Parlamentul va examina situația energetică. Radu Marian: „Unii responsabili din domeniu făceau declarații optimiste”

13:50

Pe 24 noiembrie, Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a anunțat constituirea Organizației Teritoriale în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG). La evenimentul de constituire au participat membri ai formațiunii politice și ai organizației teritoriale, iar Maxim Bolgar a fost ales președinte al organizației cu vot unanim din partea celor prezenți. În cadrul evenimentului, Ion Ceban, primarul