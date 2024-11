Salvatorii atenționează despre riscurile formării gheții pe râuri și lacuri în contextul răcirii vremii

19:10

Sefa Procuraturii Anticorupţie, Veronica Dragalin, a anuntat că INTERPOLUL a acceptat cererea de revizuire a deciziei din iulie 2020 in privinta oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Cererea a fost retrimisa in luna octombrie dupa ce Interpol a refuzat initial sa-l dea pe Plahotniuc in urmarire internationala.