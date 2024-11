Procurorul Triboi, implicat în accidentul letal de la Bahmut, nu promovează evaluarea externă – Va pleca din sistem

17:10

Veste bună pentru călătorii Aeroportului Internaţional Chişinău. Potrivit autorităţilor începând cu data de 23 noiembrie 2024, restricțiile de acces în terminalul aerogării vor fi eliminate complet. Decizia a fost luată de Grupul managerial de risc. Astfel, accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău va fi permis tuturor persoanelor, atât pasagerilor, cât şi persoanelor care vor să ... Călătorii de pe Aeroportul Chișinău răsuflă ușurat – Restricțiile de acces în terminalul aerogării eliminate complet