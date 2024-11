Statul majorează plafonul de garantare a depozitelor bancare pentru economiile cetățenilor

14:50

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului Chișinău au identificat soluții concrete pentru achitarea salariilor cadrelor didactice din capitală până la sfârșitul anului 2024. Potrivit MEC, problema a fost discutată în cadrul a două runde de negocieri. „În urma consultărilor, Ministerul Finanțelor a acceptat alocarea a 123 de milioane de lei din ... După ce s-au acuzat reciproc, ministerul Educației și primăria Capitalei au găsit bani pentru salariile profesorilor