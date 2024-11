Consiliul Audiovizual al României cere Comisiei Europene să ancheteze TikTok privind campania lui Georgescu: „Suspiciuni de manipulare a opiniei publice”

12:10

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a salutat victoria lui Călin Georgescu în turul I al alegerilor pentru funcția de președinte al României. Politicianul a sugerat că Georgescu ar reprezenta „interesul național" al României. „În România pe primul loc s-a situat ideea Interesului Național – suveranitate, protecție economică, tradiții și valori creștine. La […]