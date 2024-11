A murit cel mai bătrân bărbat din lume

17:30

În fiecare an, la 25 noiembrie, este marcată Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, dar şi debutul campaniei UNiTE, o iniţiativă de 16 zile de activism ce se încheie cu Ziua internaţională a drepturilor omului (10 decembrie). În 2024, campania are tema „Every 10 Minutes, a woman is killed. #NoExcuse. UNiTE to End Violence […]