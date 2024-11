(SONDAJ) Ar trebui interzis TikTok-ul în Moldova?

15:50

Cântăreţul român Gabriel Cotabiță a murit sâmbătă, a anunțat compozitorul şi instrumentistul Ionel Tudor, dirijor al Big Band-ului Radio, citat de Hotnews. „Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese […] The post A murit Gabriel Cotabiță. Cântărețul împlinise 69 de ani recent (VIDEO) appeared first on NewsMaker.