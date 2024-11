(VIDEO) Politicienii români au „șoc”, Șoșoacă a făcut spectacol în cabina de vot, Șor ar putea pierde 10 mln/ Știri NewsMaker

20:10

Republica Moldova va coopera cu Franța în domeniul integrării europene. Un program de cooperare în acest sens a fost semnat pe 22 noiembrie, la Chișinău, de către viceprim-ministra pentru Integrare europeană, Cristina Gherasimov, și ministrul delegat pentru Europa al Franței, Benjamin Haddad. Programul de cooperare are drept scop sprijinirea procesului de integrare a Republicii Moldova […]