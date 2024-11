Elena Lasconi despre Călin Georgescu: Este un admirator pe față al lui Putin, este împotriva NATO și UE – Mesaj către diaspora

15:20

Parlamentul a aprobat, în prima lectură, rectificarea Bugetului de stat pentru anul 2024. Documentul venit de la Guvern prevede majorarea veniturilor, precum și reducerea cheltuielilor și a deficitului bugetar. Rectificarea bugetară a fost elaborată în baza prognozei indicatorilor macroeconomici pentru acest an, care a fost revizuită în luna octombrie de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ... Parlamentul a început procedura de rectificare a bugetului de stat – Opoziția nu a votat conceptul proiectului