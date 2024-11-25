Черная пятница в «Ауреоле»: Скидки до 50% на все украшения!
Новости Приднестровья, 25 noiembrie 2024 16:40
Готовы к главной распродаже года? В «Ауреоле» – Черная пятница! Только до конца ноября наслаждайтесь скидками до 50% на весь ассортимент. В магазинах представлено множество изысканных изделий: Классические и оригинальные кольца, в том числе инкрустированные драгоценными камнями. Популярная услуга лазерной гравировки добавит украшению уникальности – от имени до значимой даты. Разнообразие серег: от детских моделей до стильных длинных вариантов. Серьги всегда выглядят утонченно и не требуют пример...
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Готовы к главной распродаже года? В «Ауреоле» – Черная пятница! Только до конца ноября наслаждайтесь скидками до 50% на весь ассортимент. В магазинах представлено множество изысканных изделий: Классические и оригинальные кольца, в том числе инкрустированные драгоценными камнями. Популярная услуга лазерной гравировки добавит украшению уникальности – от имени до значимой даты. Разнообразие серег: от детских моделей до стильных длинных вариантов. Серьги всегда выглядят утонченно и не требуют пример...
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