Uniți împotriva violenței și hărțuirii la locul de muncă

15:30

Pentru a soluționa eficient problemele social-economice la nivel de teritoriu cu care se confruntă sindicaliștii, patronatele, administrația publică locală, este necesar de dezvoltat parteneriatul social la nivel teritorial prin constituirea Comisiei teritoriale pentru consultări și negocieri colective, precum și negocierii și încheierii convenției colective la nivel teritorial. Despre acest subiect s-a discutat, marți, 29 octombrie […] The post Dezvoltarea parteneriatului social la nivel teritorial, pe agenda sindicaliștilor din raionul Căușeni first appeared on sindicate.md.