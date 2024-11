(VIDEO) TikTok și „Surpriza” Rusiei la alegerile din România, euro falși în Chișinău, boeing căzut la Vilnius/ Știri NewsMaker

16:10

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) – partid din Republica Moldova – o sprijină pe Elena Lasconi la alegerile pentru funcția de președinte al României, care vor avea loc în data de 24 noiembrie. Formațiunea și-a îndemnat simpatizanții care dețin cetățenie românească să participe la scrutinul prezidențial și să o voteze pe Lasconi. Coaliția pentru […]