Nichita Anastasia, prezentă la “Lecție Olimpică” alături de elevii liceului “Prometeu-Protalent”

Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a devenit campioană mondială Under 23. La Tirana, ea a obținut patru victorii cu japoneza Rin Teramoto, kîrghiza Dilnaz Sazanova, indianca Shiksha și Alina Kasabieva, care a evoluat sub steag neutru. Luptătorii de stil greco-roman Vitalie Eriomenco și Alexandrin Guțu s-au impus în categoriile de greutate 63 și 77 kg. … Articolul Irina Rîngaci, Vitalie Eriomenco și Alexandrin Guțu au devenit campioni mondiali Under 23 apare prima dată în Olympic Moldova.