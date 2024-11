Israelul ar fi acceptat un acord american în trei faze, de încetare a focului în Liban. Ce cuprinde înțelegerea

13:10

Moldoveanca Olga Fedosenco ne va reprezenta țara la prestigiosul concurs de frumusețe Beauty Queen of the Universe International care, în acest an, va avea loc la Cairo, în perioada 26 noiembrie – 6 decembrie. „Am decis să accept provocarea şi să intru în competiție cu peste 100 dintre cele mai frumoase femei din lume. Pentru mine e o onoare să reprezint Moldova la acest concurs şi voi depune tot efortul să prezint țara noastră la înălțime”, a scris tânăra.