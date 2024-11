Dodon a comentat rezultatul alegerilor din România: „Pe primul loc s-a situat ideea interesului național”

12:20

Chișinău, 22 noiembrie 2024: iute Moldova este onorată să anunțe că a obținut distincția Silver Award for Excellence la categoria Inclusive Communication & Diversity Management în cadrul prestigiosului Romanian PR Award 2024. Iute Moldova a fost premiată pentru susținerea campaniei naționale de educație financiară „Generația Inteligenței Financiare", dezvoltată în parteneriat cu BDR Associates Moldova și […]