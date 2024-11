Ofițerii CNA și procurorii efectuează percheziții, la Căușeni, într-un nou dosar penal pornit pe faptul coruperii electorale

20:10

De la an la an, cantităţi tot mai mari de struguri din podgoriile Republicii Moldova ajung în magazinele din Uniunea Europeană. Datele Ministerului Economiei arată că, de la începutul acestui an, valoarea exporturilor de struguri de masă a depăşit 600 de milioane de lei, o sumă aproape dublă faţă de anul trecut.