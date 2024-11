Ilan Șor „a uitat” să declare aproape 11 milioane de lei: ANI cere confiscarea averii nejustificate a fostului deputat

09:30

Candidatul Călin Georgescu care a cheltuit 0 lei în campanie a devenit șocul prezidențialelor din România. „Șocant” și „reușită surpriză” sunt termenii folosiți de presa internațională în primele relatări despre alegerile prezidențiale din România. BBC, The Guardian, France 24, The Associated Press, Reuters și AFP l-au caracterizat pe Călin Georgescu drept „un candidat pro-rus” și o „surpriză” care a produs „un cutremur” în peisajul electoral din România, scrie presa română.