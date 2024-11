Rezultate parțiale alegeri România: Georgescu a câștigat detașat. Diferență de 0,01% între Ciolacu și Lasconi

09:50

Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului s-a autosesizat în cazul de violență asupra unui copil de un an și două luni, reflectat recent în mass-media. Instituția subliniază responsabilitatea autorităților publice de a lua măsuri ferme pentru a proteja copiii împotriva oricărei forme de abuz, în conformitate cu prevederile Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului. Potrivit […] The post Copilul bătut de mamă: Avocatul Poporului cere măsuri urgente pentru protecția minorilor appeared first on NewsMaker.