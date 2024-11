Cum au votat cetățenii moldoveni la alegerile prezidențiale din România

21:20

În turul II al alegerilor prezidențiale din România intră Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, arată datele sondajului Exit-poll realizat de The Center for International Reserch and Analyses, transmit G4Media. Rezultatele exit-poll-ului CIRA (The Center for International Reserch and Analyses), aferente orei 19.00 și fără a lua în calcul voturile din Diaspora: Marcel Ciolacu: 25%Elena Lasconi:...