Analiză: Cum a crescut în sondaje Călin Georgescu printr-o strategie de promovare pe TikTok: Val de tag-uri și sute de mii de vizualizări noi

Judocanul Mihail Latîșev a devenit campion european Under 23. El a obținut 5 victorii în categoria de greutate 90 kg. Oxana Diacenco a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U23 de judo, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.