De la 1 ianuarie 2025, Bulgaria și România întră pe deplin în spațiul Schengen – Va fi, însă, o clauză pentru cel puțin șase luni

15:00

Judecătorii și procurorii vor beneficia de compensarea cheltuielilor de transport tur-retur sau pentru închirierea spațiului locativ, în cazul în care activează în alte localități decât cele în care își au domiciliul. Potrivit proiectului de lege, aprobat de Guvern, compensația se va acorda în cazul în care distanța dintre localitatea unde persoana își desfășoară activitatea și ... Facilități pentru judecători și procurori – Statul le va oferi compensații pentru transport și închirierea spațiului locativ