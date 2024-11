Ce să faci când te simți blocată în viață: sfaturi practice pentru un nou început!

16:20

În sezonul rece organismul are nevoie de nutrienți esențiali care să-i susțină imunitatea, să îi dea energie și să îl ajute să reziste temperaturilor scăzute. Iată câteva recomandări alimentare pentru o dietă de iarnă echilibrată și hrănitoare: Consumă alimente bogate în vitamina C Citricele, kiwi, ardeiul gras și varza sunt surse excelente de vitamina C, […] Articolul Transformă-ți dieta pentru iarnă: ce să mănânci pentru a te simți minunat apare prima dată în ea.md.