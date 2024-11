Moscova interzice adopţia copiilor ruşi în ţările care permit tranziţia de gen

09:50

Regina Camilla trece prin momente grele după ce și-a pierdut unul dintre cei mai dragi companioni, cățelușa Beth, care i-a fost alături timp de 13 ani. Terierul Jack Russell a fost eutanasiat la sfârșitul săptămânii trecute din cauza unei tumori netratabile, scrie Mediafax. A sad farewell to Beth, The Queen’s much-loved companion from @Battersea_ Dogs