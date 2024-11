VIDEO Fermierii polonezi au blocat un punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Motivul

15:30

Cel de-al cincilea sezon al serialului „Emily in Paris" va fi filmat în Franţa în 2025. Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat luna trecută, într-un interviu pentru o revistă americană, că filmarea serialului Netflix la Roma „nu are sens", scrie protv.ro. „Vom lupta din greu. Şi le vom cere să rămână la Paris", a spus […]