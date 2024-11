Premierul Recean, despre o posibilă criză a gazelor și scumpirea curentului: „Va fi greu, va fi scump, dar nu catastrofal”

22:10

Fostul vicepreşedinte al Parlamentului, Alexandr Slusari critică aspru noile remanieri guvernamentale. Potrivit acestuia, schimbarea conducerii la cele trei ministere ar fi avut drept scop"de a nu schimba nimic și de a nu permite oamenilor noi să vadă ce s-a întâmplat în anumite ministere". De asemenea, politicianul consideră că aşteptările alegătorilor ar fi fost altelea, însă, ... Slusari, despre remanierile din Guvern: Pentru acest dezmăț va răspunde Sandu și partidul PAS