Vrei să lansezi prima ta afacere sau gestionezi deja una? Participă la un stagiu și obține mentorat din partea unui antreprenor din UE

Anul acesta, de Crăciun, ești invitat să faci cadouri cât mai sustenabile! Vorbim despre evenimentul care se numește Christmas Swapping: No fast fashion this Xmas season și la care poți lua cu tine până la cinci articole vestimentare (curate, în stare bună, care mai pot fi purtate) pentru donație. În baza tichetelor primite pentru ce ai adus, vei putea lua alte articole de la celelalte persoane.