Cum îți poate afecta siguranța o funcție din Google Maps?

06:10

Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 22 noiembrie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, cu precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. Astfel, probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 89 la sută, iar vântul va bate cu viteza de 29 km/oră… Sâmbătă, 23 […] Post-ul Meteo, 22 noiembrie: astăzi sunt posibile precipitații, iar temperatura aerului nu va coborî sub zero grade apare prima dată în Observatorul de Nord.