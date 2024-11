Cristina Gherasimov: Atacul Rusiei cu rachetă balistică este o clară violare a suveranității Ucrainei

09:20

Subiectul remanierilor guvernamentale a devenit un nou motiv de dispută între opoziție și guvernare. În timpul ce reprezentanții opoziției parlamentare și extraparlamentare spun că decizia de a schimba unii miniștri reprezintă un pas disperat al guvernării după șocul rezultatului la referendum, reprezentanții PAS spun că modificările din echipa guvernamentală vor...