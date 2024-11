Proiecții de filme în 100 de case de cultură. Ce reprezintă film.md și ce aspirații are echipa din spatele proiectului

15:00

Suntem generația care vrea totul ACUM! Nu avem timp de pierdut și nu vrem să așteptăm – fie că e vorba de comenzi online sau de o masă la restaurant. Articolul din Fortune cu titlu: „Want to win Gen Z over? Plug in to trends and offer convenience“ descrie perfect așteptările clienților: rapiditate, confort și zero frustrări​. Dacă un restaurant nu poate livra asta, riscă să piardă clienți. Сообщение Oto – meniul digital care îți dă controlul în restaurante появились сначала на #diez.