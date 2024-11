Caz tragic la Râșcani. Un tată și fiul său, depistați fără suflare

09:30

Un grav accident rutier petrecut joi, 14 noiembrie, în jurul orei 23:30, pe traseul R-30 din raionul Ștefan Vodă, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 29 de ani și rănirea a cinci persoane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor preliminare, o Skoda condusă de un bărbat de 29 de ani, a ieșit pe … The post foto | Accident cu un mort și cinci răniți la Ștefan Vodă first appeared on ZUGO. Articolul foto | Accident cu un mort și cinci răniți la Ștefan Vodă apare prima dată în ZUGO.