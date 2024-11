FMI acordă Moldovei un nou sprijin, dar are și obiecții – Implementarea reformelor structurale trenează

20:50

Unica fiică a intrepretului Igor Cuciuc, Andreea s-a stins în noaptea de vineri, 15 noiembrie. Potrivit surselor perfecte.md, tânăra se afla la o petrecere de „Balul Bobocilor”, când brusc i s-a făcut rău. Din păcate, aceasta nu a putut fi salvată. Adolescenta de 17 ani era elevă la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Capitală. ... Tragedie – A murit fiica interpretului de muzică populară, Igor Cuciuc – Avea doar 17 ani – Cronologia cazului care a șocat societatea The post Tragedie – A murit fiica interpretului de muzică populară, Igor Cuciuc – Avea doar 17 ani – Cronologia cazului care a șocat societatea appeared first on Politik.