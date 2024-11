O mică particularitate a mișcărilor oculare ar putea indica Alzheimer (studiu)

13:00

Preşedintele american Joe Biden şi preşedintele chinez Xi Jinping au convenit, sâmbătă, că oamenii şi nu inteligenţa artificială ar trebui să ia decizii cu privire la utilizarea armelor nucleare, potrivit Casei Albe. US President Joe Biden and China's President Xi Jinping are meeting for the final time before Trump takes office in January 2025. 'I