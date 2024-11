Au bătut palma cu Neymar pentru transfer!

16:30

Imediat după ce și-a făcut KO adversarul, l-a văzut pe Donald Trump lângă ring și ce a urmat a făcut înconjurul lumii Americanul Jon Jones, starul artelor marţiale mixte (MMA) şi-a păstrat titlul de campion UFC la categoria grea, după ce l-a învins prin KO pe compatriotul său Stipe Miocic, sâmbătă seara la New York, sub privirile lui Donald Trump, preşedintele ales al Statelor Unite. În vârstă de 37 de ani, Jones şi-a făcut la New York o revenire foarte aşteptată, după ce şi-a amânat cu un an lu...