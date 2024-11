Consultările cu Maia Sandu: 21 de partide au fost invitate. Câte s-au prezentat și cu ce impresii au rămas liderii formațiunilor

20:50

România își va alege președintele pe 24 noiembrie. În Republica Moldova trăiesc aproximativ un milion de cetățeni români, care pot, de asemenea, să participe la alegeri. NM vă spune cine sunt candidații, care sunt șansele lor și cum a devenit Moldova un „câmp de luptă" pentru cei care aspiră la fotoliul de președinte al României. […]