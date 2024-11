VIDEO // Victoria Furtună: „Republica Moldova, transformată într-o colonie controlată de interese străine”

12:40

Autorităţile din capitala Indiei au închis luni şcolile, au oprit activitatea pe şantierele de construcţii şi au interzis intrarea în oraş a camioanelor neesenţiale, după ce poluarea aerului a atins cel mai ridicat nivel din acest sezon, relatează Associated Press şi AFP. Locuitorii din New Delhi s-au trezit cu un smog dens şi toxic care […] Articolul Şcoli închise şi şantiere oprite, după ce poluarea aerului în New Delhi a devenit de 60 de ori mai mare decât normele apare prima dată în SafeNews.