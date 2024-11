Viziunea RM privind combaterea influenței grupărilor criminale susținute de Rusia, prezentată la Bruxelles

12:20

Rusia se pregătește să-și mascheze livrările prin Azerbaidjan, etichetate ca fiind „gaze azere” Confruntată cu perspectiva tăierii complete a exporturilor de gaze către Europa, Rusia se pregătește să-și mascheze livrările prin Azerbaidjan, etichetate ca fiind “gaze azere”. Ucrainenii vor închide complet conducta Yamal la finalul acestui an, dar tot ei ar putea accepta și acest compromis. Publicația britanică The Telegraph scrie că Rusia poartă discuții chiar la summitul climatic de la Baku cu of...